Probleme nerezolvate la un bloc din Targu Jiu - Tencuiala cazuta si parcarile blocate de 17 zile

O problema ce a aparut pe 12 ianuarie 2025, in zona Aleea Plopilor din Targu Jiu, nu a fost inca rezolvata, iar locuitorii zonei sunt din ce in ce mai nemultumiti.Tencuiala de pe balconul unui apartament situat la etajul 10 al unui bloc a inceput sa se desprinda si sa cada, punand in pericol siguranta celor care trec pe langa imobil. De atunci, zona a fost imprejmuita de catre reprezentantii ISU pentru a preveni orice accident, dar pana ... citește toată știrea