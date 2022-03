Proces castigat de un fost director de scoala

Fostul director al Scolii Gimnaziale "Alexandru Stefulescu" din Targu Jiu, aflat acum la pensie, a obtinut, in instanta, compensarea in bani a zilelor de concediu neefectuate. In total este vorba de 123 de zile de concediu.Aurel Popescu a condus unitatea de invatamant vreme de 14 ani."Admite actiunea civila formulata de reclamantul Popescu Aurel in contradictoriu cu parata Scoala Gimnaziala Alexandru Stefulescu Tg Jiu. Obliga parata Scoala ... citeste toata stirea