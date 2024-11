Producatorii de tuica de prune, in impas. "Aurul lichid al satului" ramane pe stoc!

In satele din Romania, cazanele de tuica au fost intotdeauna simbolul muncii si traditiei. Dar astazi, producatorii de tuica de prune se confrunta cu o problema majora: nu mai au unde sa-si vanda marfa.In timp ce beciurile lor sunt pline cu licoarea aromata, piata este invadata de alcool ieftin si contrafacut, preferat de multi pentru pretul sau scazut."Am muncit toata vara, am adunat prunele, le-am pus la fermentat, si acum stau cu tuica in butoaie. Nu o vrea nimeni, ca toti cumpara ce e ... citește toată știrea