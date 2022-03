Profesoara surprinsa injurand la "pacanele": Doamne, cine imi da mie banii inapoi, 70 de milioane?

Situatie tragi-comica surprinsa intr-o sala de pacanele. O profesoara de biologie din Barlad a fost filmata in timp ce joaca si pierde bani la pacanele. Femeie injura ca la usa cortului, in momentul in care realizeaza ca a pierdut 7.000 de lei.Cu toate acestea nu se ridica de la aparat, ci continua sa introduca bancnote, rugandu-se printre injuraturi si la Dumnezeu sa-i dea banii inapoi. Imaginile au ajuns pe TikTok, unde femeia a fost recunoscuta de fostii sau actualii sai elevi, scrie ... citeste toata stirea