Profesori din Belgia, stabiliti intr-o comuna din Gorj

Satele din judetul Gorj continua sa atraga oraseni! Fie ca sunt in cautare de locuri pitoresti si linistite, fie ca aleg sa se mute la tara din cauza cheltuielilor prea mari pe care le presupune statul in oras, tot mai multi oameni aleg sa isi cumpere o casa in mediul rural. "Noi speram sa vina cat mai multi, astfel incat sa populam din nou satele", afirma un primar din judetul nostru.Pretul unei case la tara este destul de accesibil. Infrastructura rutiera este pusa la punct, incet, incet, ... citeste toata stirea