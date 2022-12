Profit substantial la CE Oltenia

Complexul Energetic Oltenia incheie anul 2022 pe plus. Oficialii companiei nu au anuntat public care este profitul la finalul acestui an, dar transmit ca situatia contabila va fi definitivata in luna aprilie."S-a vorbit de milioane de euro. S-a vorbit de trei miliarde de lei", a spus Ion Ruset, consilier al presedintelui Directoratului CE Oltenia."Anul 2022 a fost un an greu. Nu a fost un an usor pentru CE Oltenia. Il inchidem cu realizari. Va fi si ... citeste toata stirea