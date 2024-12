Prognoza meteo

Meteorologii anunta ca toata ziua de vineri si sambata dimineata vremea va fi geroasa, cu temperaturi ce pot sa scada pana spre minus 14 grade in depresiunile din estul Transilvaniei.Incepand de saptamana viitoare, temperaturile vor creste treptat, de la o zi la alta, astfel ca vor deveni mult mai ridicate decat cele normale in a doua decada a lunii decembrie.Potrivit meteorologilor, in intervalul 13 -14 decembrie, in nordul, centrul si estul tarii valorile termice vor fi mai scazute fata ... citește toată știrea