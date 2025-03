Prognoza meteo in perioada 10 - 16 martie 2025

Vvremea in Oltenia va fi schimbatoare, in intervalul 10 - 16 martie 2025, mentinandu-se in general in limitele normale pentru aceasta perioada a anului. Temperatura aerului va avea variatii semnificative, cu o tendinta de crestere de luni pana miercuri, urmata de o scadere joi, o noua crestere vineri si din nou o racire in weekend. Maximele termice vor oscila intre 7 si 21 de grade Celsius, in timp ce minimele se vor incadra intre 2 si 12 grade Celsius. Cele mai calde zile vor fi miercuri si ... citește toată știrea