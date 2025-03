Prognoza meteo pentru Oltenia: vreme schimbatoare si temperaturi variabile

In perioada 17 - 23 martie 2025, vremea in Oltenia va fi schimbatoare, cu temperaturi in scadere pana joi, urmate de o crestere treptata in weekend. In general, valorile termice vor fi apropiate de normalul acestei perioade, dar cu variatii semnificative intre inceputul si sfarsitul intervalului.Temperatura aerului va scadea treptat de luni pana joi, atingand cele mai scazute valori marti, cand maximele vor fi cuprinse intre 1 si 6 grade Celsius. Minimele vor cobori intre -3 si 3 grade, cu ... citește toată știrea