Se pastreaza traditia! Sarbatoarea Narciselor va fi organizata si in acest an in cartierul Preajba, din municipiul Targu Jiu. Autoritatile locale au pregatit o serie de evenimente menite sa-i bucure pe toti cei care vor participa la petrecerea campeneasca. Nu vor lipsi nici tarabele cu mici si bere.Petrecerea campeneasca va fi organizata duminica, 7 mai. Transportul spre Poiana Narciselor va fi asigurat de societatea Transloc."Duminica, cu ocazia evenimentelor de la Poiana Narciselor, ... citeste toata stirea