Proiect inedit de digitizare a fotografiilor vechi in Gorj

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj anunta lansarea unui proiect inedit care presupune colectionarea digitala a fotografiilor vechi din judet.Directorului institutiei, Ionut Viorel Bordeiasi, isi propune prin acest proiect sa salveze memoria culturala a Gorjului, adunand fotografii din diferite localitati ale judetului, care vor include si povestile din spatele acestora .Conceput in memoria culturala a Gorjului, noul proiect are in vedere o ... citește toată știrea