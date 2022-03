Proiect unic in Romania, realizat la Gorj

O investitie necesara pentru speciile de pesti din raul Gilort a fost finalizata. Mai exact, este vorba despre construirea unui pasaj prin care pestii sa poata urca in amonte pe raul Gilort, dupa ce cateva specii au disparut in ultimul deceniu. Proiectul a fost finantat cu bani de la Uniunea Europeana.Un prim pasaj a fost realizat la pragul de protectie a podului de la Targu Carbunesti. De asemenea, urmatorul prag va fi realizat in perioada urmatoare la Albeni. Proiectul a fost implementat de ... citeste toata stirea