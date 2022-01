Promisiune: Bani din redeventa miniera pentru primariile din Gorj

Primariile vor avea mai multi bani pentru proiecte in acest an. In special, cele din zonele miniere. Este promisiunea guvernantilor care vor adopta o hotarare prin care vor ajunge in conturile primariilor bani din redeventa miniera. Mai exact, aproape jumatate din suma ce ajungea pana acum catre bugetul de stat va fi virata catre autoritatile locale.Si Consiliul Judetean Gorj va primi o parte din redeventa miniera. Anul trecut, ar fi putut primi 17 milioane de lei, dar hotararea, desi promisa ... citeste toata stirea