Propune ca transportul public sa fie gratis. Incasari infime!

Un consilier local din Bumbesti-Jiu propune ca transportul public in comun din oras sa fie gratis. Georgian Udrescu are si o explicatie. Firma nou infiintata, si aflata in subordinea Consiliului Local, are incasari infime din vanzarea biletelor.Odata ce au fost introduse autobuzele electrice in oras, au fost scoase de pe traseu microbuzele scolare care transportau elevii la unitatile de invatamant. Explicatia autoritatilor a fost ca acestia au acum la dispozitie mijloace de transport in comun ... citește toată știrea