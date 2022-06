Protest in benzinarii: targujienii au mers cu o coroana mortuara la pompa

Se protesteaza din nou! Soferii din municipiul Targu Jiu s-au reunit din nou cu scopul de a protesta fata de preturile excesiv de mari ale carburantilor. La fel ca data trecuta, targujienii au alimentat de doar cativa lei, au spalat parbrizele masinilor si au zabovit cat de mult au putut in statii, totul in ideea de a bloca activitatea benzinariei.Cel de-al doilea mare protest, organizat in Targu Jiu, fata de pretul ridicat al carburantilor, are in vizor o benzinarie aflata pe Calea Bucuresti, ... citeste toata stirea