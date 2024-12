Angajatii Penitenciarului Targu Jiu protesteaza in cea de-a treia zi de Craciun. Politistii din inchisoare sunt revoltati din cauza ordonantei "trenulet" si sustin ca vor avea salariile diminuate si cu trei mii de lei de la anul.Protestul are loc la ora 9 in fata Penitenciarului Targu Jiu."Din pacate Guvernul Romaniei a ales sCZ consume sarmale in loc sCZ transmitCZ un mesaj de pace socialCZ! Ordonanta de urgentCZ ce va ... citește toată știrea