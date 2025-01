Proteste si refuz de munca suplimentara intr-o institutie din Gorj

foto: arhivaAproximativ 130 de angajati ai Penitenciarului Targu Jiu au protestat in semn de nemultumire fata de conditiile de munca si scaderea salariilor. Acestia au intrat in refuz de munca suplimentara, deoarece nu mai sunt platite orele suplimentare, dar nici sambetele si duminicile, care in trecut erau remunerate suplimentar. Conditiile de munca foarte grele, criza foarte mare de personal, salarii taiate, o meserie care nu mai intereseaza tinerii si toate acestea sunt doar cateva dintre ... citește toată știrea