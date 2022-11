Protestul angajatilor de la Ambulanta: primele rezultate!

Aproximativ 1000 de angajati ai Serviciilor Publice de Ambulanta au participat, in urma cu doua zile, la un protest, in Bucuresti. Printre ei s-au aflat si 30 de salariati ai SAJ Gorj. Reprezentantii protestatarilor au reusit sa transmita autoritatilor centrale doleantele lor, iar acum asteapta ca problemele sa le fie rezolvare.Printre motivele care au scos angajatii de la Ambulanta, in strada, se numara dorinta acestora de a negocia Contractul Colectiv de Munca."In calitate de ... citeste toata stirea