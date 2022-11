Protestul pentru aplicarea Legii 197, suspendat de sarbatori

Manu Tomescu, vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, a anuntat ca in luna decembrie va suspenda protestul prin care solicita pentru aplicarea Legii nr.197/2021, prin care varsta de pensionare a angajatilor CEO este redusa cu 13 ani."Sindicatul Energia Rovinari, cel care a tinut acest protest in ultimii doi ani, a hotarat ca, in luna decembrie, sa suspendam protestele si, subliniez, suspendam. Nu facem altceva decat sa procedam ... citeste toata stirea