PSD anunta ca nu intra la guvernare

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca PSD se retrage de la negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare, dar subliniaza ca nu fuge de responsabilitate, afirmand ca partidul va vota in Parlament un guvern de dreapta."Nu poti construi nimic durabil cu parteneri care sunt incapabili sa depaseasca propriile orgolii si clisee ideologice si care se comporta la fel ca in campania electorala care ne-a adus aici. Nu poti sa stabilesti ceva concret cu oameni care una vorbesc in interior ... citește toată știrea