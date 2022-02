Pune taxa pe iluminatul public sau il opreste

Lipsa banilor si facturile tot mai mari duc la decizii radicale. Primarul comunei gorjene Scoarta are in plan sa intrerupa iluminatul public, pe timpul noptii, cate patru ore. Astfel, spera sa plateasca mai putin la curent. "Facturile o sa ne omoare pe toti", a spus primarul Ion Stamatoiu.Consilierii locali au discutat doua propuneri. Fie o taxa pe iluminat pusa in spatele localnicilor, fie stingerea becurilor din comuna pe timpul noptii."Facturile o sa ne omoare pe toti. Ca e administratie ... citeste toata stirea