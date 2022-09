Puntea peste Gilort, pericol public. Autoritatile paseaza responsabilitatea!

O punte peste raul Gilort baga zazanie intre autoritatile din doua comune gorjene. Puntea face legatura peste apa intre localitatile Turburea si Aninoasa, dar s-a degradat, au inceput sa cada scanduri, iar traversarea ei a devenit acum un pericol pentru cei care o folosesc.Cei doi edili ridica din umeri. Chiar daca a ajutat localnicii sa o construiasca, in urma cu cativa ani, edilul din Turburea spune ca este folosita in special de localnici din Aninoasa. In plus, puntea inca poate fi ... citeste toata stirea