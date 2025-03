Ranit grav intr-un incendiu de vegetatie

Un barbat din judetul Valcea a suferit arsuri grave in urma unui incendiu de vegetatie. Din primele date, acesta ar fi pus foc unor resturi vegetale si nu a mai putut controla flacarile. Omul a fost transportat la un spital din Craiova."Pompierii militari valceni au fost solicitati, cu putin timp in urma, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, in localitatea Maciuca.S-au deplasat de urgenta ... citește toată știrea