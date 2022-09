Raport al Presedintiei: Tranzitia spre energie verde duce la pierderea a 3.400 de slujbe in Gorj

Un raport al Administratiei Prezidentiale publicat recent, despre tranzitia justa in cele 6 judete din Romania, printre care si Gorj arata ca numarul de locuri de munca ce vor disparea este de ordinul miilor, insa pierderi si mai mari sunt date de haosul din jurul tranzitiei climatice.Asfel, pentru tara noastra, lipsa unei viziuni poate duce la pierderea unor investitii, in raport cu alte tari, se arata in raportul "Limitarea schimbarilor climatice si a impactului lor: o abordare integrata ... citeste toata stirea