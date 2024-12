Rares Bogdan: O noua alianta cu PSD ar insemna "ca suntem complet cretini"

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan, membru al vechii echipe de conducere a Partidului National Liberal, care a facut un pas in spate in urma esecului de la primul tur al alegerilor prezidentiale, sustine ca partidul pe care-l reprezinta ar trebui sa ia in calcul foarte serios, cel putin pentru un an, varianta de a intra in opozitie."PNL ar trebui sa se gandeasca de doua ori. Intrarea la guvernare intr-o formula cu PSD nu ne ajuta. Sa lasam PSD sa guverneze cu AUR sau cu cine or dori ei. Noi ... citește toată știrea