Raspunsul unui cetatean la invitatia primarului la Slowride Transalpina

Problema apei din Baia de Fier nu s-a rezolvat inca, desi au fost multe discutii si dezbateri, in care primarul Dumitru Turbaceanu a promis solutii. In plus, localnicii sunt suparati ca platesc mult la apa, desi nu beneficiaza de servicii.Joi, primarul Turbaceanu a postat pe pagina de Facebook un anunt privind participarea localnicilor la festivalul de pe Transalpina, din acest weekend, Slowride, insa cetatenii par ca nu pot trece pentru principala lor problema din comuna: lipsa apei.. ... citeste toata stirea