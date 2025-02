Rauri secate de o jumatate de an. "N-am mai trait asa ceva!"

Seceta isi pastreaza amprenta pe mai multe rauri din judetul Gorj. In Runcu, raul Sohodol e secat din vara anului trecut. Doar cateva baltoace mai sunt in aval, unde oamenii se duc sa adape animalele. Localnicii se tem ca si vara care urmeaza va fi la fel de secetoasa. "N-am mai trait asa ceva sa n-avem fir de apa", a spus o femeie din sat."Din chei pana la Stroiesti, un fir de apa nu-i", spune un localnic care a gasit cateva balti inghetate in care sa-si adape oile si caprele. Omul a adaugat ... citește toată știrea