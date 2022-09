Raurile din Gorj s-au umflat. Risc de inundatii in mai multe zone!

Codul rosu de ploi abundente a mobilizat autoritatile din judetul Gorj. Sunt in alerta autoritatile judetene si locale, angajatii de la Ape si pompierii. Sunt monitorizate, in aceste ore, debitele crescute ale raurilor din judet. In principal, atentia este indreptata spre Jiu, Gilort, raul Galbenu din Baia de Fier si Sohodolul.Ploile abundente din ultimele ore au facut ca debitele raurilor sa creasca substantial. A plouat cat in aproape doua luni mai ales in zonele montane si submontane din ... citeste toata stirea