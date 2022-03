Razboiul cu ciorile a ajuns la Targu Jiu in faza fasciculelor luminoase de tip laser

Razboiul autoritatilor din Targu Jiu cu ciorile din Parcul Central al orasului, acolo unde se afla si operele marelui sculptor Constantin Brancusi, a ajuns in faza fasciculelor luminoase de tip laser. Sistemul de avertizare sonora instalat in Parcul Central din Targu Jiu pentru alungarea ciorilor a esuat. "Am incercat acel sistem. A functionat o perioada, dar ciorile au inceput sa deprinda acele sunetele emise", a spus Ionut Jilaveanu, directorul adjunct al Directiei de Investitii si Gospodarie ... citeste toata stirea