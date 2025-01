Razbunari politice si reglari de conturi din campania electorala intr-un oras din Gorj

foto: Narcis Remetea, primarRazbunari politice la Tismana intre primarul Narcis Remetea si consilierul local AUR, Victor Sprincenatu. Cel din urma s-a ales cu o paguba considerabila in urma unui incendiu devastator, in urma caruia o hala de materiale de constructii a ars din temelii.Consilierul local a cerut sprijin autoritatilor locale sa arunce deseurile rezultate in urma incendiului intr-un loc permis, dar, pentru ca in campania electorala acesta a sesizat Garda de Mediu si primarul in ... citește toată știrea