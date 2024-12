Razie in targul auto, marfa confiscata

Politistii gorjeni au facut verificari in targul auto din municipiul Targu Jiu si au confiscat marfa contrafacuta sau fara documente. E vorba de mai multe parfumuri, produse cosmetice, produse tip detergent si haine."La data de 22 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica - Politia Municipiului Targu Jiu, in cadrul unei actiuni pentru depistarea incalcarii Legii 84/1998 privind punerea in circulatie, fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o ... citește toată știrea