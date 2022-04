Zeci de gorjeni au fost trasi pe dreapta de politistii de la Rutiera intr-o serie de controale pe linia transportului de material lemnos. In doar cateva zile, au fost date amenzi de peste 60 de mii de lei. De asemenea, oamenii legii au confiscat sute de metri cubi de lemne.Controalele au fost in perioada 10 - 13 aprilie in mai multe zone din judetul Gorj."Politistii gorjeni au continuat ... citeste toata stirea