Razii in trafic. Soferi beti, lasati pietoni!

Tot mai multi soferi sunt prinsi beti la volan. Chiar in weekendul in care un targujian baut care s-a urcat la volan a accidentat mortal o femeie si a ranit grav un barbat, politistii au organizat razii in mai multe localitati si au prins soferi care conduceau desi erau beti crita.In Targu Jiu, o soferita a fost prinsa beata la volan: "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu - Biroul Rutier au depistat in trafic, o tanara, de 25 de ani, din localitate, in timp ce conducea un ... citeste toata stirea