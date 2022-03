Razii in trafic. Sute de amenzi si zeci de soferi lasati pietoni!

Politistii gorjeni au facut razii in trafic sa depisteze soferii si pietonii care incalca legea. In doua zile, au dat peste 400 de amenzi in valoare de peste 34 de mii de lei. Aproximativ 70 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi din cauza vitezei."Din totalul de 436 de sanctiuni, 240 au fost aplicate pentru depasirea regimului legal de viteza, fiind cea mai comuna contraventie comisa de conducatorii auto pentru aceasta perioada.Totodata, si indisciplina pietonilor, biciclistilor si ... citeste toata stirea