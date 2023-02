Reabilitarea primariei dintr-o comuna, reluata dupa 7 ani de la inceperea lucrarilor

Reabilitarea primariei din comuna Prigoria a inceput in anul 2016, cu bani de la bugetul local, in mandatul fostului primar, dar s-a blocat pentru ca nu s-a reusit obtinerea unei finantari pentru continuarea lucrarilor. Lucrarile au inceput acum sapte ani.Din 2016, de cand au inceput lucrarile de extindere si reabilitare a primariei, functionari muncesc in biblioteca comunala. Actualul primar a depus un proiect si a reusit sa obtina finantare prin Compania Nationala de Investitii (CNI) pentru ... citeste toata stirea