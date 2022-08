Reabilitarea scolilor, prioritatea momentului pentru primariile din Gorj

Se lucreaza la foc automat in comunele judetului Gorj. Administratiile locale mai au la dispozitie mai putin de o luna sa puna la punct scolile in care vor pasi elevii in nou an scolar.In comuna Danesti, de exemplu, o echipa intreaga de muncitori se ocupa de reabilitarea unitatilor de invatamant. Se refac aleile spre caile de acces, se zugravesc salile de clasa, se inlocuiesc obiectele sanitare si mobilierul deteriorat."In aceasta perioada, colegii nostri din cadrul ... citeste toata stirea