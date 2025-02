Reabiliteaza o scoala care nu a fost modernizata niciodata. Primar: Mobilierul a fost inlocuit din donatii

Scoala Gimnaziala din comuna Musetesti nu a fost niciodata reabilitata sau modernizata si acum i-a venit randul. Cu finantare prin Agentia pentru Dezvoltarea Regionala Sud-Vest Oltenia, unitatea de invatamant va intra in randul celorlalte scoli si gradinite din localitate, acolo unde conditiile elevilor au fost imbunatatite."La aceasta unitate de invatamant invata aproximativ 100 de copii si va reabilitata, modernizata si extinsa in perioada urmatoare. Am primit o finantare de 11.000.000 de ... citește toată știrea