Reactia primarului Morega dupa perchezitii: "O incercare de intimidare"

Primarul din Motru, Cosmin Morega, a reactionat dupa ce anchetatorii au facut doua perchezitii acasa la edil, atat in Motru, cat si la Pades. Edilul vede asta ca pe "o incercare de intimidare" si spune ca nu are nimic de ascuns si nici nu a facut vreo ilegalitate. Politistii au anuntat ca verificarile s-au facut intr-un dosar pentru delapidare.Potrivit unor surse din ancheta, primarul ar fi intrat in vizorul oamenilor legii in urma unor postari pe Facebook facute de fostul director al ... citeste toata stirea