Reactia unui fost deputat de Gorj dupa esecul aderarii la Schengen: "Ati inteles, "focilor", de ce?"

Fostul deputat de Gorj si fostul premier Victor Ponta a reactionat, pe Facebook, dupa ce Romania a ramas in afara spatiului de libera trecere."Ati inteles 'focilor' de ce 'presurile' pe care le-ati votat nu ne baga in Schengen?", se intreaba retoric fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, ca reactie la explicatia sefului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, cu privire la aderarea Romaniei in Schengen.Reactia vine dupa ce Manfred Weber a declarat: "Situatia cu care se confrunta ... citeste toata stirea