Recidivist condamnat pentru violarea unui adolescent

Un barbat de 28 de ani, din Targu Jiu, a fost condamnat in prima instanta la 11 ani si 6 luni de inchisoare pentru agresiune sexuala si pornografie infantila.Barbatul este recidivist, iar in urma cu trei ani a violat un minor in baia unei sali de jocuri de noroc din Targui Jiu. A inregistrat totul cu un telefon mobil si a distribuit imaginile pe internet."Condamna inculpatul Stefu Florinel-Marian, recidivist postexecutoriu, la: 9 ani si 8 luni (noua ani si opt luni) inchisoare pentru ... citeste toata stirea