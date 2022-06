Recomandarea prefectului pentru recenzori ca sa termine recensamantul la timp: Sa-si ia concediu de odihna!

Recenzarea in teren merge destul de greoi in judetul Gorj. Asta si din cauza a peste 20 de mii de formulare care au fost completate gresit, dar si pentru ca unii recenzori au renuntat la munca de teren cand au vazut cat ar avea de lucru. In locul lor, au fost numite alte persoane, dar se pierde timp.In mare parte, recenzorii sunt angajati din institutii publice, in special, primarii. Acestia sperau la niste bani in plus si au vazut recenzarea ca un extra job, dar si-au dat seama ca nu pot ... citeste toata stirea