Recrutari de la PSD pentru Consiliul de Administratie al Parcului Industrial Sadu

Institutiile si companiile simuleaza recrutari pe baza de competenta, cand, in realitate, functiile ajung sa fie ocupate de persoane apropiate de un partid sau altul. Este si cazul Parcului Industrial de la Sadu, acolo unde Consiliul Judetean (CJ) Gorj valideaza in urmatoarea sedinta doi membri nou-nouti, recent selectati pentru Consiliul de Administratie. Doar ca cel putin unul este cu state vechi in politica."Se imputernicesc reprezentantii Consiliului Judetean Gorj in Adunarea Generala a ... citeste toata stirea