Rectorul UCB, la Comisia Europeana

Rectori si presedinti ai universitatilor din toata Europa s-au reunit la un eveniment organizat de Comisia Europeana, unde s-a discutat, printre altele, despre programe educationale inovatoare si oportunitati de invatare adaptate la nevoile pietei muncii. Printre participanti, a fost si rectorul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu, Luminita Popescu, in calitate de reprezentant al Aliantei Universitatilor Europene.Evenimentul "Shaping the Future: European Universities Alliances for ... citește toată știrea