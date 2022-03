Regasirea handbalistelor ucrainene de la Targu Jiu cu familiile lor refugiate. "Revederea a fost cu multe lacrimi"

Anna Ivanenko si Ira Zinatullina, handbaliste din Ucraina care joaca la echipa CSM Targu Jiu, s-au reintalnit, zilele trecute, cu familiile lor care traiau in Kiev, capitala bombardata in prezent de armata rusa. cele doua sportive au fost puternic afectate in ultimele doua saptamani de situatia din tara lor si de faptul ca familiile lor erau in pericol. "Le-am pus la dispozitie locuinte si, de asemenea, le vom asigura hrana necesara. Sportivele noastre sunt acum mult mai linistite si ne bucuram ... citeste toata stirea