Reincep protestele in Piata Prefecturii

Federatia Nationala a Muncii, condusa de Constantin Cretan, anunta ca reincepe protestele in Piata Prefecturii din Targu Jiu. Principala problema a actualilor si a fostilor salariati ramane Legea Pensiilor. Salariatii sunt nevoiti sa dea Casa de Pensii in judecata ca sa le fie luata in calcul grupa de munca si sa le creasca pensia.FNM a anuntat deja autoritatile municipale ca vor ... citește toată știrea