Reintoarcere la traditii, intr-un sat din Gorj. Imagini inedite in ajun de Sanziene!

Un camp din satul Stroiesti s-a umplut, joi, de zeci de copii si tinere care au tinut sa readuca in prezent traditia din strabuni. "Este obicei pe care noi il respectam de cand eram copii. Ne trezim devreme, mergem pe deal cand e roua pe iarba, culegem flori de sanziene, ne facem coronite. Traditia spune ca fetele nemaritate trebuie sa le arunce pe casa, pe acoperis. Daca o sa cada, mai asteapta. Nu se marita anul acesta. Daca ramane agatata e semn bun. Noi facem asta in fiecare an si e o ... citeste toata stirea