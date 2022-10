Relatia sindicate - prefectul Cilibiu e pe un butoi de pulbere

Bila neagra pentru prefectul Cristina Cilibiu! Nu a primit delegatia de protestatari din randul celor care au manifestat in Piata Prefecturii, la protestul anti-saracie, organizat de Cartel Alfa in aproape toata tara. Cilibiu le-ar fi transmis protestatarilor ca nu-i poate primi in institutie pentru ca "are treaba si este foarte ocupata". Cei de la Cartel Alfa au transmis ca vor boicota sedintele de Dialog Social ce vor fi organizate de acum inainte la Prefectura si este foarte probabil ca si ... citeste toata stirea