Comuna Balanesti s-ar putea numara printre comunele din Gorj trecute pe harta turistica si in preferintele vizitatorilor, odata cu terminarea lucrarilor de reabilitare si renovare a Casei Memoriale "Ion Popescu Voitesti". Cel mai probabil casa memoriala va fi introdusa in circuitul turistic pentru ca are o importanta deosebita pe plan local si chiar national.Casa Memoriala "Ion Popescu Voitesti" a intrat in reabilitare in urma cu doi ani de zile, iar lucrarile sunt aproape finalizate. ... citeste toata stirea