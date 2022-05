Restaurant amendat pentru munca "la negru"

Doi angajatori din Targu Jiu si Rovinari au fost amendati de inspectorii de munca pentru munca "la negru". Sanctiuni se ridica la 40.000 de lei. Cei doi angajatori au fost prinsi ca foloseau in activitate doua persoane pentru care nu aveau incheiate in prealabil contracte individuale de munca.Angajatorii sanctionati pentru munca nedeclarata activeaza in domeniul constructiilor si in domeniul restaurantelor."Readucem in atentia publica faptul ca, indiferent de statutul angajatorului, fie ... citeste toata stirea