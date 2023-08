ApaRegio anunta restrictii de apa in comuna Pestisani, acolo unde se desfasoara, in perioada 1-6 august, festivalul Film in Sat. Mii de oameni sunt asteptati la evenimentul organizat de Asociatia Cuzin Toma."Din cauza secetei din ultima perioada, se restrictioneaza furnizarea apei in com. Pestisani satele ... citeste toata stirea